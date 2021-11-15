桃機公司15日於第二航廈出境大廳舉辦重大人為危安及恐怖攻擊應變演習，演習相當逼真，現場的爆破場面及槍聲震撼航廈出境大廳。圖為航廈內出現疑似爆裂物，航警局出動防爆小組即時進行處置。（桃機公司提供）

桃機公司15日於第二航廈出境大廳舉辦重大人為危安及恐怖攻擊應變演習，演習相當逼真，現場的爆破場面及槍聲震撼航廈出境大廳。圖為演習模擬暴徒在航廈引爆炸彈造成多人受傷，機場消防救護團隊趕往救護傷患及協助後送。（桃機公司提供）

桃機公司總經理但昭璧表示，本次反恐演習以聯防觀念，擴大與警政署聯合辦理，納入維安特勤隊等武裝警力實兵全裝備演練，對提升機場安全有極大助益。（桃機公司提供）

參與演習單位會後立即召開會議並針對可改善之事項進行討論。（桃機公司提供）

桃園機場公司為強化機場反恐應變能力，15日聯合內政部警政署、航空警察局、保一總隊，以及臺北、新北、桃園3市警察局與中華航空、機場保全等單位，於第二航廈出境大廳舉辦重大人為危安及恐怖攻擊應變演習，演習相當逼真，現場的爆破場面及槍聲震撼航廈出境大廳。

桃園機場今年演習參考國際恐攻案例，模擬處置疑似爆裂物、暴徒持槍挾持旅客，以及炸彈攻擊等恐攻狀況，透過實兵演習即時處置，驗證機場公司各單位反恐緊急應變能力，並強化與中央地方治安單位的協調與聯防機制。

在這次演習中，模擬由多名暴徒偽裝成旅客，在辦理出境手續時，託運夾藏爆裂物的行李，意圖在飛機起飛後，進行挾持航機自殺攻擊。地勤人員在察覺異狀後，立即通報航警盤查，引發暴徒反抗並引爆預藏炸藥，造成報到櫃台多人受傷，暴徒並持槍挾持人質與警方對峙，在保一總隊維安特勤警力及桃園市特警支援下，順利制伏暴徒並成功救出人質，最後由桃園機場消防救護團隊救護傷患及後送。

桃機公司總經理但昭璧表示，桃園國際機場列屬重要國家關鍵基礎設施，過去反恐演習只由駐在機場單位參演，這次以聯防的觀念，擴大與警政署聯合辦理，納入維安特勤隊，更結合桃園市警察局特勤武裝警力以實兵全裝備在航廈演練，對於確保國際機場飛航安全及提升關鍵基礎設施防護能力，有極大助益。

但昭璧總經理感謝國安局、法務部調查局、交通部指導，以及警政署、桃園市、台北市、新北市警察局、航空警察局、保一總隊等單位全力配合預演與高司演練，動員超過110名演習人力，透過更貼近實戰的演練，驗證機場各單位與外部警力即時應處能力，展現中央、地方與機場之充分協調合作，提升桃園機場恐攻災害應變的能力，相關經驗也可提供國內各機場參考。

桃機公司表示，演習已事先規畫並多次演練，演習區域周邊也派保全人員提醒疏導，不影響旅客報到及機場營運。演習開始前已透過公告及航廈廣播，提醒旅客及工作人員，避免造成不必要的恐慌與誤會。