帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前表示，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這個月完全沒有帛琉-台灣的航班，這樣的態度正在毒害帛琉市場。外交部發言人歐江安今天回應表示，華航自旅遊泡泡啟動以來，營運30多個航班班次，載運超過2300名旅客及124人次轉診病患及家屬，服務品質受到肯定。外交部對華航長期協助促進台帛觀光旅遊所做的努力表示肯定。

歐江安說，目前「台帛安全旅行圈」的營運因相關防疫措施、國人自身旅遊選擇考量、公司商業利益等多方因素，受到一定程度的影響。外交部將持續與相關單位及業者，研議各項能夠有效改善營運狀況的可行方案；期盼台帛航線得以在健全的商業機制下永續經營。

歐江安指出，為推動台帛觀光旅遊的穩健發展，台帛兩國政府也在防疫優先的前提下，持續溝通協調相關放寬措施。帛國政府已在10月7日正式承認我國高端疫苗，並在10月21日放寬赴帛琉旅客疫苗接種條件，讓國人赴帛琉觀光更為便利。

歐江安強調，台灣與帛琉邦誼穩固友好，雙方人員往來互動頻繁，台帛雙方皆期待雙向航班得以維持穩定。目前相關各方皆是抱持善意，共同磋商相關措施，促進「台帛安全旅行圈」的便利性與穩健度。