據大陸交通運輸部消息，截至8日7時，受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陝西9個省市共計184個路段公路封閉，其中北京7條高速7個路段，天津24條高速24個路段，河北37條高速47個路段，山西18條高速33個路段，遼寧26條高速26個路段，吉林14條高速22個路段，黑龍江13條高速13個路段，陝西12條高速12個路段公路封閉，恢復通行時間待定。

11月8日0時起，G5京昆高速雅西段因拖烏山路段降雪導致路面結冰，目前雅安往西昌方向所有車輛在石棉收費站分流下站，石棉站、栗子坪站往西昌方向入口以及孟獲城站雙向入口關閉。西昌往至成都方向所有車輛在彞海收費站下站，冕寧站、靈山站、彝海站往成都方向入口關閉。受雅西段道路結冰影響，攀西段瀘沽、漫水灣、禮州、西昌北、西昌南、黃水、德昌站往成都方向入口禁止所有貨車進站通行。恢復時間待定。

因跑道結冰，哈爾濱機場於8日9點至12點關閉。