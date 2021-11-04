香港有望與大陸免檢疫通關。大陸港澳辦表示，留意到香港實現動態清零的目標，內地與香港的防疫專家近日已經再次舉行會議，兩地恢復通關的工作正有序推動。

本月12日，香港全面收緊豁免檢疫安排，取消絕大部分豁免類別，為與內地免檢疫安排鋪路。港媒引述大陸衛生部官員指，中港的免隔離通關將會每日設有限額，並需使用旅客健康碼系統與一套香港與內地監測「紅、黃及綠碼」系統。措施初步試行期間，旅客活動範圍會限制在廣東省之內，而深圳將是唯一的通關口岸，其他條件仍在商議。最快可望於12月中旬開展措施。

港府今日證實，當局與大陸相關部門專家於11月2日舉行視訊交流會議，就政府在9月26日首次兩地對接會議後，向內地提交的回饋意見和資料，作進一步討論及說明。

昨(3日)有傳港府正研究在機場的離境層及抵港層分別劃出2個區域，以分隔內地和國際航班旅客，期望為將來與內地通關作準備。香港食物及衛生局長陳肇始今在電台節目證實，當局正考慮分隔來自內地及其他地方的入境人士，強調機場屬高風險地點，故在該處需要作有效分隔。