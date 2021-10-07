德國營建業工人周三指出，他們很可能為了較高工資和其他的支付問題而進行罷工；此將為雇主帶來極大壓力，並被要求去滿足一系列要求，包括為長途通勤到建築工地的工人提供補貼。另外，工資的提高，也將為歐元區通膨最嚴重的德國帶來雪上加霜的影響。

建築工會團體IG Bau告知南德日報表示，全國性的建築工人罷工，其可能性比以往任何時候都更大。

工會呼籲為90萬名營建工人加薪5.3%。其中最重要的，工會希望雇主同意，為偏遠地區每天長途往返的工人，提高對其通勤費用的補貼。而儘管此一要求自2018年來一直在談判桌上，但此一要求也將是雙方可能談判的最大障礙。

歐洲央行(ECB)正密切關注歐元區的通膨預期和工資走勢，同時也關注歐元區最大經濟體德國的情勢。工資被視為是通膨在中期維持高漲的先決條件之一。

據聯邦統局數據，德國今年第二季工資年增5.5%，超過消費者物價在同期的上漲2.4%。這意味著，工人的實質薪資已經上漲約3%。

在另一場工資衝突中，德國16個地方政府將與工會於周五展開談判，討論為230萬名政府部門員工進行加薪的問題。工會要求在12個月內將工資提高5%。而為了支援薪資較低的員工，工會希望新的工資協定能夠保證每月至少提高150歐元工資。