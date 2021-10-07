力達-KY(4552)9月營收為5.39億元，月增4.1％，年增6.9％；今年前3季營收為34.85億元，年增15.4％。公司表示，9月中國製造業採購經理人指數(PMI)驟降至49.6，為去年2月新冠疫情爆發後的新低，反映供需兩端，製造業生產活動和市場需求總體放緩，大陸限電政策衝擊製造業，未來工業製造成本恐增加，對企業來說，節能節電生產的議題再度受到重視，目前福建廠區尚未進行限電措施，但未來仍將隨時注意政策變動及影響。

該公司9月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔24.2％、60.0％及13.6％，單月外銷金額年增逾6成，集中在東南亞地區，9月推出新產品雷射切割專用螺桿機，正式切進專用市場，規格搭載高效永磁變頻電機，節能降噪更極致。

雷射切割應用及市場發展空間廣大，目前力達已研發完成正式於市場亮相，將於試產階段後正式銷售，可望再添銷售佳績。