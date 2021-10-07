倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高走高，終場上漲320.7點，漲幅1.96％，收在16713.86點；櫃買指數亦同步大漲5.59點作收，漲幅2.84％，收在202.58點；三大法人進出方面，外資轉買236.32億元，投信續買9.02億元，自營商轉買30.77億元，惟外資法人於台指期則是轉賣4531口多單，累計淨空單部位為18.280口，心態轉趨中性謹慎偏多。

台股6日下殺，使市場投資人感到驚慌，惟台股7日大盤加權指數再度強勢開高上漲、勁揚逾300點，甚至包括晶心科、聯發科、敦泰、亞信、點序、聚積、金麗科、環球晶、中美晶、台勝科、大中、杰力、富鼎、晶豪科、力致、健和興、湧德、界霖、迅杰、廣明、技嘉、麗臺、青雲、裕民、中航、台航、四維航、長榮、陽明、萬海、力旺、智原、創意、世芯-KY、漢磊、龍燈-KY等，均強勢上漲。

個股方面，本周納入投資組合的龍燈-KY，營運現轉機、業務擴張有成，配合公司派及業內法人大戶偏多心態，股價7日飆漲停，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。

展望後市，加權指數將可望孕育出一波嶄新契機，即便短線加權指數欲反彈上漲至「萬七」關卡、季線附近，仍需等待市場信心恢復。不過，隨底部止跌契機浮現下，預期後續若有壓回，逢低都仍是投資人低接績優股的大好機會。

選股方面，投資人可先觀察散裝航運指標股裕民、貨櫃三雄的走勢，投資人可等待貨櫃三雄收復季線後，伺機「高出低進」、價差因應；至於台股真正的多方主流股，就是晶圓代工漲價受惠股、電動車概念股、抗通膨概念股，投資人可多加留意。