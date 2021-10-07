富邦產險積極探索保險科技之創新與應用，以客戶體驗為核心，持續發展智能與數位化服務，並以專職組織強化流程數位化並導入數位科技，因而在工商時報首屆數位金融獎勇奪「網路投保服務金質獎」、「數位轉型典範優質獎」兩項大獎。

富邦產險表示，自開放網路投保業務以來，該產險不斷完備網路投保商品，並結合消費場景開發各類生活風格型態保險及創新碎片化商品，深獲保戶肯定，更不斷優化使用者介面，提高客戶投保便利性，不僅導入OCR光學文字辨識技術，減少手動輸入資料可能產生的錯誤，並於業界首創智能文字客服-富邦保哥，提供智能化自助服務，建立主動式問答，避免客戶來電久候，更提供多元付款方式，致力開發多元電子支付保費服務，攜手第三方支付機構提供保戶更多元的繳費選擇，多元完備的商品及便利效率的流程，讓富邦產險於本屆勇奪「網路投保服務金質獎」、「數位轉型典範優質獎」兩項大獎。