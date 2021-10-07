受疫情衝擊 日銀調降6地區經濟展望 21:142021/10/07 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本銀行7日公布俗稱「櫻花報告」的季度地區經濟評估報告，9個地區中有6個地區的經濟展望遭日銀調降，主要因為新一波新冠肺炎疫情衝擊經濟復甦。供應鏈中斷導致生產受限，亦是原因之一。日銀維持其他地區的經濟評估不變。 廈門宣布全市無中高風險地區 疫情防控取得階段性勝利 《類股》疫情衝擊東南亞鋼市 中鋼11月漲聲弱 #櫻花 #地區 #日銀 #調降 #經濟展望 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸風險降低 中信創投獲「正向」評等展望 16:552021/10/07 財經 中國85城市債務率逾100％ 貴陽居冠 04:102021/10/07 焦點新聞 收益優＋風險低 特別股攻守兼備 04:102021/10/07 投資理財 三大因素 中華信評調升台塑四寶評等至twAA／twA-1＋、展望「穩定」 18:592021/10/07 財經 專家傳真－台灣經濟成長背後的隱憂 04:102021/10/07 專題周報 受疫情影響、產業苦 經濟部：短中長期都有政策協助 10:212021/10/07 財經 《電機股》明年展望偏樂觀 上銀拚返300元 12:352021/10/07 財經 「後疫情時代、領息大進擊」高雄及台南說明會 開放報名 17:312021/10/07 財經 振興疫後經濟 立委馬文君推「52南投」運動 17:252021/10/07 生活 美元匯率起漲 陸9月外匯存底小減至3兆2006億美元 18:522021/10/07 兩岸 惠譽：新首相岸田將追隨前任者經濟政策 13:522021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美要晶片業機密不得不給？ 台積電、聯電這樣回應 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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