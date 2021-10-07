日本銀行7日公布俗稱「櫻花報告」的季度地區經濟評估報告，9個地區中有6個地區的經濟展望遭日銀調降，主要因為新一波新冠肺炎疫情衝擊經濟復甦。供應鏈中斷導致生產受限，亦是原因之一。日銀維持其他地區的經濟評估不變。

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