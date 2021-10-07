工研院產科國際所一年一度專刊今發表，主題為《鏈國際：強韌協創 永續共榮》，揭櫫未來5到10年，影響台灣產業發展的4大國際趨勢，包括「數位轉型」、「產業生態鏈重組」、「重振在地經濟」、「淨零碳排」，會是台灣企業布局必須納入的重點。

產科國際所自2013年起，每年針對未來5年內值得台灣關注的產業與科技重大議題，提出研究成果及發展政策建言，並出版年度主題研究專刊「IEKTopics」，今年邁入第9年

工研院院長劉文雄表示，全球面臨新冠肺炎疫情，不但消費市場動能大降，原本國際供應鏈的運作，也隨著各國啟動防疫措施而面臨斷鏈危機，如何透過國際與在地連結化解危機，已成為各國重要課題。另一方面，隨著美、歐、加、日、韓等上百國家表態支持氣候政策，淨零碳排已經成為全球最關注的重要行動。今年專刊選擇「鏈國際」作為探討主題，就是希望提供政策及產業提供後疫時代新思維與解方。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗指出，台灣產業以出口為導向，出口佔GDP比重超過70％， 2021年會是時代的分界線，未來30年世界的競爭版圖將與過去30年迥然不同，「國際鏈結」也將有不同的內涵。

根據產科國際所研究團隊對世界競爭版圖移轉的關鍵觀測，提出「數位轉型」、「產業生態鏈重組」、「重振在地經濟」、「淨零碳排」等4大趨勢，這會深切影響台灣未來5~10年的產業發展。

對應這4大趨勢，蘇孟宗同步提出「建構強韌生態」、「強化在地價值」、「引領創新應用」、「實現永續環境」等4大方向，供企業敏捷接軌國際。在新國際情勢下，他認為包括低軌通訊衛星、電動車、半導體設備、精準健康、低碳材料、數位平臺、科技農業等都是我國企業大展身手的機會。