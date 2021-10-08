資訊服務商今年以來表現強勁，緯軟(4953)、東捷資訊(6697)前3季營收表現都創下歷年同期新高，第4季為入帳旺季，全年營收有望創下歷年新高。

緯軟9月營收5.44億元，月增3.79％，年增21％。由於疫情趨緩，營運回歸正軌，9月營收再次創高。第3季合併營收為15.98億元，季增9.1％，年增19.2％；前3季累計合併營收44.32億元，年增17.6％。公司業績逐季增長，第3季營收衝破15億元關卡，改寫單季新高。

在數位轉型及智能化應用需求增長加持下，公司持續拓展核心目標客戶並增強交付能力，預期仍可維持穩定的成長步調，帶動第4季營收繼續攀高，今年全年有望突破歷史營收新高。

東捷資訊9月營收為0.87億元，月增2.96％，年減2.64％；累計前3季營收為10.46億元，年增22.75％。隨著企業積極提升營運韌性，亟需升級跨國際型的ERP系統、以及製造業加速數位化步伐推升智慧製造、智慧工廠與AIoT應用等轉型需求，公司對後市營運持續正向看待。

東捷資訊指出，面對疫情加大全球供應鏈及供需型態的改變，不少企業因應跨國交易湧現以及欲強化整體營運管理，陸續升級採用國際級SAP ERP軟體系統，成為東捷資訊重要營運動能之一；公司協助知名車用配線大廠進行SAP ERP S/4 HANA導入專案，依序分期導入跨國各海外據點，目前已完成客戶總部導入SAP ERP，近期亦陸續啟動第二階段大陸等海外據點包含銷售配銷、生產、物料管理、財務會計與成本控管等ERP模組功能規畫。看準企業加速數位化進程，採用ERP等系統進行數據化管理已為核心發展重要趨勢之一，將有助於帶動東捷資訊ERP建置導入業務及物聯網應用營運發展。

虎門科技(6791)9月有多家大型電子業龍頭合約入帳，單月營收0.42億元，年成長30.15％；累計前3季營收2.92億元，年減3.16％。國內疫情趨緩，客戶採購預算回到正軌，虎門維持旺季表現，9月營收站上今年新高，前9月營收已接近去年同期，在市場需求穩定擴大的趨勢下，全年仍以營收成長為目標。

虎門9月有多家大型電子業龍頭合約入帳，帶動營收創下今年新高。虎門表示，客戶採購預算回到正軌，第4季為傳統旺季，預期營收將再較第3季提升。此外，虎門從設計端將模擬分析軟體寫入金屬3D列印設備，提升產品競爭力，目前已接到金屬3D列印設備訂單，預計明年首季出貨，未來軟硬體系統整合服務將為公司帶來新的成長動能。