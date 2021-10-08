美調查車用晶片流向 政院：自願性、非強迫 10:202021/10/08 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國調查半導體廠車用晶片流向，恐有商業機密外洩之虞，行政院長蘇貞昌表示，台灣和美國的溝通管道非常順暢，也瞭解這是對全球普遍性的，不是針對台灣，這也是自願性的，沒有強迫，政府也會力挺相關產業。 經濟部長王美花已於10月6日與AIT台北辦事處處長孫曉雅會面，表達對美方問卷的關心，孫曉雅強調，這並非針對台灣的問卷，而是全球性的，並且是自願、非強迫，可以部分填答，不會強迫透露商業機密，美方是要了解全球供應鏈瓶頸。 若基本工資非漲不可 工總調查：93％業者只能接受漲3％ 大陸限電炸彈快要引爆 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 #全球 #強迫 #自願 #調查 #車用晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近8成準新香港人想置產 帶動消費有望 04:102021/10/08 焦點新聞 機車跟風斜槓 三陽4MICA 載貨兼越野 04:102021/10/08 產業特刊 中油Pay挺振興 抽獎活動今日開跑 04:102021/10/08 地方新聞 兩大關鍵 國泰投信戰疫 資產規模近兆 04:102021/10/08 財經要聞 35歲有車有房勝利組 存款爆增 04:102021/10/08 政治要聞 科技成長題材 護利抗震 04:102021/10/08 投資理財 零庫存 台灣福斯：交車至少明年Q2 04:102021/10/08 產業特刊 《半導體》神盾多元發展玩真的 一口氣通過3投資案 08:212021/10/08 財經 拿5000花6000 五倍券點燃內需消費 04:102021/10/08 生活新聞 特斯拉股東大會 馬斯克宣布總部搬到德州 09:442021/10/08 國際 頎邦寫單季紀錄 訂單旺到年底 04:102021/10/08 產業．科技 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 - 財經 - 工商 中鋼：Q4鋼板產線滿載 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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