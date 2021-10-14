義大利重工業和機具製造商CNH工業周三指出，由於包括半導體等零組件採購的中斷，該公司將暫停其在歐洲數家工廠，包括農業用車、商用車、拖曳車和動力系統等的製造活動。

CNH工業生產農業機械、Iveco品牌貨車、營建用的機具車輛和動力引擎系統等，該公司計畫在本月關閉相關工廠十個工作日。該公司補充表示，將持續檢視其生產時程。

在疫情趨緩之後的需求回升，目前全球汽車製造商正努力處理半導體晶片短缺問題，數家公司在過去數個月紛宣布，將放緩生產腳步。部分汽車製造商還警告，晶片危機將延續到明年一整年。