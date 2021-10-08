在搶短買盤逢低介入下，連9黑的豐田汽車帶領8日東證指數走高。早盤結束時，日經指數收28,275.52點，漲597.31點或2.16%。東證收1,974.51點，漲34.89點或1.80%。

受到中國大陸經濟發展恐減緩，以及憂心美國通膨失控下，日經周線預計將跌1.8%左右。同時，10月迄今日經也已跌超過4%左右。

立花證券認為，由於全球股市普遍翻揚，日股也跟著上漲，但目前只是搶短，漲勢應無法持久。同時，日本新政府也沒有祭出激勵日股上漲的政策，所以，市場只能寄望，31日日本眾院改選前，是否有任何利多消息。

日股中，所有產業指數都上漲，只有航運相關族群是下跌的。

因為日元兌美元走貶，以出口為重的汽車類股上漲，豐田汽車漲3.67%，本田汽車也漲2.16%。

日本最大煉油廠Eneos漲1%，根據日經新聞7日報導，日本最大石油公司Eneos控股計劃將以2000億日圓，約18億美元價格，從高盛和新加坡主權財富基金GIC手中，收購一家叫做日本再生能源公司(Japan Renewable Energy)。