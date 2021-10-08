受到晶圓代工漲價激勵，台積電今（8）日公佈9月營收報告，合併營收衝上新台幣1526億8500萬元，首度突破1500億大關，較上月增加了11.1%，較去年同期增加了19.7%，此外，第三季營收約4146.7億元觸及財測高標，季增11.4%，年增16.3%。單月、單季及前三季合併營收都寫下歷史新高表現。

台積電第三季為單季營收首度突破4000億元，達到4146.7億元，對比先前台積電第三季財務預測落在新台幣4073.4億至4157.1億，已接近財測高標，台積電累計前9月營收共1兆1492.26億元，年增17.5%。

台積電先前在法說會中釋出的財測，單季合併營收介於4073.4至4157.1億元，較上季成長9.5至11.7％，平均毛利率介於49.5至51.5％，營業利益率介於38.5至40.5％之間。

即使台積電開出亮眼成績單，但近期股價多在低檔徘徊，今收在575元，下跌5元（或0.86%），台股大盤則收在16640.43點，下跌73.43點（或0.44%），成交值為2710.32億元。