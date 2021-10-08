為了推廣臺灣高級中等學校學生之綠色化學能力，教育部及行政院環境保護署共同舉辦的「109年度高級中等學校綠色化學創意競賽」已完美落幕，而台灣科思創作為本次競賽的獨家贊助企業，除了鼓勵學子將安全、環保、永續之觀念建立於各實驗中，也鼓勵學生探索綠色科學的各種不同可能，並透過特殊獎的設立，提供海外研習獎勵金，讓台灣學子與國際接軌。

此次特殊獎得獎團隊為國立臺南第一高級中學劉獻文及江品佑老師指導的邱振源、陳佑丞同學，得獎作品：「彈『指』之間─寧海德林顯現指紋之反應速率探討」。該作品除了勇奪普通高中組銀牌外，亦獲得科思創贊助的特殊獎，取得國外綠色化學相關研討會差旅補助經費。

邱振源同學表示，在犯罪現場採集指紋時，寧海德林是很常被使用的辨識方法，寧海德林可以跟手指上面的成份形成化學反應，之後就會產生羅蔓紫的顏色，而這個東西可以幫助我們顯現手指上面的指紋，透過我們研究成果，將可使這項辨識工具變得更永續環保。

109學年度教育部綠色化學創意競賽評審，國立臺中教育大學科學教育與應用系許良榮教授表示，作品作者在學校實驗指紋顯色時發現，經常會剩下過多無法再次使用的寧海德林溶液，因此設計實驗來探討如何減少藥品用量，進而達到改善實驗的效果。經過紙張材質選擇、取樣點之選取、胺基酸的定量測定、微量滴管實驗、寧海德林與胺基酸反應、不同酸的反應等等一連串多項實驗，發揮科學探究精神。最後的研究成果包括：以往指紋顯色需要在60°C烘烤 10多分鐘才能完成，本研究改良為在35°C時約8分鐘左右即可完成顯色，除了減少加熱過程中的能源消耗，也節約了藥品用量，達成綠色化學的目標。

獲獎團隊指導老師，台南一中劉獻文老師與江品佑表示，108課綱的探究與實作課程，對孩子來說極具啟發性。此次得獎的孩子雖非科學班而為普通班的孩子，卻因此有了主動研究的動機與動力，實驗過程中當然也經歷很多次失敗，不過同學們憑著努力不懈的精神，最終有了很好的成績。也感謝科思創設立特殊獎，讓孩子們有機會到國外參與研討會，不論是對同學還是老師來說，都會是很棒的經驗。

台灣科思創總經理李銘城表示，很開心能在此次綠色化學創意競賽中盡一份心力，除了台南一中得獎作品展現的綠色精神與科思創的永續精神一致外，我們也很開心看到科思創的價值觀- 求新若渴、勇往直前與多姿多彩的精神，在台南一中同學們身上也得到了體現。我們期待透過科思創贊助的特殊獎，讓獲獎師生有機會至國外拓展視野，藉此培育更多人才。孩子的教育對世界的未來有著關鍵性的影響，看到台南一中與全省其他參賽孩子的表現，也讓我們相信，這群未來的主人翁，將可帶給我們的世界一個更精彩永續的未來。