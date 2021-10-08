美國周四（7 日）將舉債上限延長到 12 月初，暫時解除美國史上首次債務違約危機，但因油價飆升創下7年新高，外界擔憂通膨加劇，推升美國10年期公債殖利率觸及1.6%，逼近6月中旬以來高點，當心對全球股市再度帶來壓力。

路透報導，美國參議院通過將舉債上限額度增加到4800億美元，讓聯邦政府至12 月 3 日仍有資金可持續運作，避免美國政府在10月18日債務違約而關門大吉。

但美國前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）警告，舉債上限風險與拜登政府龐大支出，可能使通膨加劇，造成美債殖利率輕鬆彈升到3.5%，並認為，油價大漲就是通膨壓力破表最有力證據，他指出，目前是回歸貨幣政策正常化的時候了。

10 年期美債殖利率周四再度勁揚，一度大漲逾1.3%、攀升到1.6%，來到近4個月高點。

與此同時，美國能源部表示，暫時沒有釋出戰備儲油（SPR）計畫，再加上美國原油庫存上升高於預期，油價周三大跌逾2%後，7日跌深反彈，收在每桶78.3美元，來到7年高點，進一步加大通膨力道。

稍早，美國9月ADP民間就業人數增加56.8萬人，高於市場預期；上周申請失業救濟人數大幅下降，總數來到32.6萬人，降至1個月來最低水位。

BMO Capital Markets策略師Ben Jeffery表示，若美國非農就業數據低於預期，美債殖利率則存在反彈的空間。