美國通膨升溫再加上供應鏈危機，令富國銀行（Wells Fargo）推測今年底前美國10年期公債殖利率可能達到1.90％，高於目前的1.56％水平。

富國銀行旗下富國證券總經策略部門主管舒馬克（Michael Schumacher）近日接受CNBC新聞台專訪時表示：「公債殖利率攀升的頭號原因就是通膨。通膨隨處可見。」

舒馬克也認為，聯準會接下來的政策走向可能進一步推動公債殖利率上漲。挪威央行已在9月宣布結束零利率政策，將基準利率調升1碼。紐西蘭央行也在10月初宣布升息1碼，是7年來首度升息。舒馬克認為聯準會近期也可能跟進調整政策。

舒馬克表示：「聯準會可能在11月宣布縮減購債規模，我們認為這將推動公債殖利率上漲。」他認為接下來公債殖利率將稍稍上漲，隨後可能在12月下滑，因為屆時投資人擔心美國達到舉債上限，政府資金又會進場壓低殖利率。