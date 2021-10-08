三隻黑天鵝攪亂貨櫃航運市場，一再上演運價變變變戲碼！在十一長假節前的9月30日，上海出口貨櫃運價指數SCFI小跌29.69點、至4614點引起騷動之後，今（8）日節後首周報價開出，綜合指數小漲33.5點、至4647.6點，唯美東線出現連兩周下跌，本周下跌136美元、至11114美元，其餘主要航線都呈現小漲格局。

據SCFI報價，除了美東線每40呎櫃小跌1.2％、至11114美元，其餘主要航線都呈現小漲格局，美西線每40呎櫃運價小漲49美元、至6371美元，周漲0.8％；歐洲線每20呎櫃上漲176美元、至7714美元，周漲2.3％；地中海線小漲4美元、至7448美元。

針對貨櫃海運運價上沖下洗，綜合貨代業者的看法，普遍認為近兩周運價漲跌幅度都在低個位數，屬於正常波動不用過份解讀，之前市場傳出運價下跌三成甚至五成都是零星個案，目前運價跟過去比較仍屬於高運價。

目前看來主要有三個變數將影響高運價走勢，包括大陸限電限產、美國需求、全球塞港等黑天鵝干擾程度。