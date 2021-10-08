LINE Bank 8日宣布取得BSI英國標準協會獲頒「ISO/IEC 27001：2013資訊安全管理系統標準」以及「BS 10012個人資料保護」雙項驗證，意味著LINE Bank遵循國際趨勢與法規規範，更充分展現出線上金融服務秉持資安設計原則精神，設計符合國際資安規範的系統與流程，更妥善保護客戶交易與資訊安全。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，全球資安風險為組織經營帶來挑戰，企業遵循資訊安全標準的迫切性與日俱增，企業整體的資安知識與實務經驗再提升，LINE Bank對於資安規範的努力有目共睹，不但開業第一年就取得雙項驗證，更在個人資料保護的規範基準方面，落實於公司全體單位。

LINE Bank董事長黃仁埈表示，隨著數位金融蓬勃發展，各界對於資安保護意識日漸高漲。對於企業外部可能面臨的線上資安挑戰與威脅，LINE Bank採取嚴謹的態度應對。經過一年以來無數的規劃與審核流程，LINE Bank通過了英國國家標準機構的審核，希望在合乎國際資安趨勢的同時，也充分保障客戶個資安全。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「負責任的創新」將為用戶帶來更全面的信任感，而信任感是純網銀金融服務的重要基石。LINE Bank會持續將資訊安全服務視為核心任務，讓用戶享受順暢、便利又安全的線上金融服務，安心地信任新一代金融服務。

「ISO/IEC 27001：2013資訊安全管理系統標準」驗證了LINE Bank從開發、操作、維運與管理、網路架構管理、資訊服務供應商管理、機房管理等各面向，皆獲得高度標準的資訊安全風險屏障。

LINE Bank強調，為更加強化客戶個資保護機制，LINE Bank採用國際個人資訊管理系統（PIMS）建立LINE Bank的個人資訊管理制度，並通過「BS 10012個人資料保護」審核，意味著LINE Bank從管理階層，乃至於「每一位員工」，對於個人資料的蒐集、處理與利用，展現出保護用戶資料的高度意識。未來，基於個人資料保護法的規範下，LINE Bank將持續秉持國際資訊安全標準規格，提供用戶安全無虞的線上金融環境。