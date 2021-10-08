勤美（1532）集團今日公告，9月合併營收21.8億元，年成長高達83％；前三季合併營收125億元，年成長達56％。勤美表示，9月營收大幅成長主因是，金屬成型事業前三季營收93億元，較去年同期的70億元、年成長33％；建設事業前三季營收28.8億元，較去年同期的5.8億元、激增3.9倍。

勤美集團表示，金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從「鑄造」升級為「高端精密部件」的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件。

目前前十大客戶均為國際級的領導品牌廠商，身為國際級客戶的重要夥伴，勤美近5年向德國、日本購入高端精密加工設備，集團數控機台總數量已突破1千台，累計投資額數十億元。隨著客戶持續轉入的訂單，高端數控、智慧製造設備的投入，將是該集團未來發展的重點。

為迎接持續成長的訂單，勤美集團武漢新廠已完成建廠裝機，今年5月開始試產，武漢廠配備國際最先進的數控機台及自動化設備，專注於剎車系統相關部件之製造，在順利量產後，預期對集團的營收及獲利有很大的助益。

勤美集團表示，金屬成型事業過去幾年加強投入環安衛之整治，已取得社會責任優良企業及綠色供應鏈的各項認證，長期而言，在中國大陸推動環保政策帶動下，有利於勤美集團金屬成型事業在全球市占率進一步提升。

在建築事業方面，目前碧湖案持續銷售餘屋，已完銷的雙建案「勤耕延吉」、「璞真仰睦」，第三季、第四季陸續交屋認列營收及獲利；至於台中豪宅案「勤美之森」，銷售順利。由於該案地點緊臨台中最精華的草悟道，買家不侷限於台中，台北亦有自住客購買，目前銷售已突破六成，預計2023年Q2完工。