行政院官員「蚵仔麵線20元」言論引發各界撻伐，主計處日前公布，7月底國內受僱勞工平均薪資達5萬5757元，再惹眾怒。中國國民黨文傳會主委凌濤今表示，根據薪情平台統計，近7成的受僱員工未達平均薪資，主計長朱澤民一句「蚵仔麵線20元」，透露出蔡政府的官員還活在40年前的平行時空。

凌濤指出，事實上，總薪資把加班費以及績效獎金等都計算進去了，全台灣只有30％左右的受僱員工收入達平均薪資以上，另有接近70％的受僱員工薪水低於平均，主計處的冰冷數字讓廣大民眾感到「非常遙遠」，也令人質疑，今年七月平均總薪資55757元，人民有感嗎？

「許多行業平均總薪資不到連4萬，政府有關心？」凌濤強調，更慘的是，有很多行業平均薪資連4萬元都不到，比如這次受疫情影響最多的住宿業、餐飲業、旅遊業；有些行業甚至平均薪資連3萬元都不到，比如社服業以及美容美髮業等。政府有無實際關心這些行業的生計？

凌濤表示，2017年主計處做了一個「薪情平台」，當時朱澤民主計長強調，這是要讓民眾更了解薪資分布。今天，國民黨就用「薪情平台」來告訴民進黨政府，這些財經官員口中冷冰冰的數字，只會讓人民覺得「心情」很差，蔡政府離他們非常遙遠。