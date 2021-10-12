近一周陸港股市回溫，統計過去10年港股季度漲跌幅，第四季向來是傳統旺季，平均漲幅最高約4.4％，上漲年分也相對多，第四季過去10年有8年繳出正漲幅。中信投信12日表示，近期外資對中概科技股的展望重回正向，且華爾街金融巨鱷接連投資中概科技股，加上十一長假消費力道強勁，多重利多加持下，對新經濟相關產業後市相對樂觀，建議投資人可逢低布局。

中信中國50（00752）經理人詹佳峯表示，中概股7月以下股價波動加劇，科技三巨頭ATM（阿里巴巴、騰訊、美團點評）紛紛創下上市以來最大階段跌幅，高盛於近期報告指出，科技股的急速下跌已反映未來不確定性，投資價值顯現，且人民幣兌美元依舊維持高檔震盪，說明外資並沒有看空中國公司。

其次，詹佳峯指出，巴菲特的合夥人蒙格於第一季抄底阿里巴巴，當時根據蒙格公司發表的聲明，他將阿里巴巴視為「現金等價物」；近期蒙格公布第三季持股，他不只繼續拋售美國國債，更大舉加碼阿里巴巴。除蒙格外，華爾街重量級資產公司也大舉籌募投資中國科技股的新基金，意味中國科技前景仍具期待空間。

最後，詹佳峯強調，雖然2021年大陸陸續有零星疫情出現，但整體疫情控制得宜，根據大陸官方統計，十一長假出遊人次已回覆至疫情前七成，生活逐漸回到常軌；雖然限電議題讓9月PMI指數下修，但國務院總理李克強已在9月底表示，將確保產業供應鏈穩定、確保能源供應，隨後國務院副總理更強調「要求煤擴、電力與石化能源國企不惜一切代價確保冬季供電」，決策層或有意適度鬆綁政策執行力道，建議投資人無須對大陸經濟過度悲觀，加上第四季為傳統港股旺季，不妨適時逢低布局。