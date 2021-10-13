國際貨幣基金組織（IMF）今(13)日下調全球及包含中國、美國等多個國家今年的經濟成長預測。

IMF發表《世界經濟展望》報告顯示，將今年全球經濟成長預測，由7月預測的6％，下調0.1個百分點至5.9％，並維持明年經濟增長預測在4.9％不變。

IMF將今年中國經濟增長預測下調0.1個百分點至8％，因公共投資支出的回落速度超過預期。另外亦下調美國今年經濟成長預測，由原先估計的7％，下調1個百分點至6％。

歐元區2021年經濟成長率修正為5.0％，較7月時上修0.4個百分點。2022年則維持不變，仍是4.3％。日本2021年經濟增長率下修至2.4％，2022年則可望達到3.2％。

報告指，由於疫情形勢惡化，拖累低收入發展中國家的前景，此次下調亦反映發達經濟體近期前景變得更為艱難，部分是由於供應鏈中斷所致。

低收入發展中國家因疫情造成的經濟情況惡化，抵消出口大宗商品的新興市場與開發中經濟體近期前景強勁。