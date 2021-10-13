電機機械類股登錄興櫃，再添一生力軍！高階工業閥門製造廠進典工業今（13）日以每股42元登錄興櫃，在戰略新板掛牌交易。法人依進典今年前九月營收5.99億元，年增27.91％推估，今年營收、獲利均優於去年。不過進典掛牌首日，上漲11.5元而以53.5元開出，卻遭逢台股下跌，承接買盤不積極，目前漲勢縮減。

進典生產金屬硬密封球閥及三偏心蝶閥為主，應用在半導體、石化、鋼鐵、電廠等場域的重要核心管線內。以自有品牌「JDV」行銷全球，轉投資瑞士閥門公司以「Zuercher Technik」品牌，行銷歐洲國際藥廠。主要客戶涵蓋台積電、中鋼、台電、中油、SABIC及大陸中石化等，其他終端客戶則有亞洲半導體廠、歐洲國際藥廠、美國石化廠與德州電廠等各種工業領域。

進典去年營收6.44億元，EPS為2.16元；今年上半年營收4.43億元，年增幅達53％，EPS攀升至1.49元，比去年同期顯著增長。自結前八月營收5.55億元，EPS為1.77元，今年營收、獲利可望優於去年。

輔導券商以進典與工業用蝶閥廠捷流閥業都生產閥類產業，屬於同一族群，訂價以捷流做為參考對象，訂出每股42元登錄興櫃。

進典指出，全球半導體需求成長、全球煉化一體（COTC）計畫、電廠進行「煤轉氣」工程、美國推動兆元基礎建設法案，以及減碳低逸散性設計要求的目標下，進典有機會參與其中，未來可增添強勁成長動能，前景可期。

捷流因石化能源、船舶及電機電子產業客戶拉貨帶動，9月合併營收2.16億元，年增12.35％，第三季合併營收6.60億元，創單季新高，年增7.90％，部分彌補前五月營收衰退部分，前三季合併營收17.94億元，年減1.77％。