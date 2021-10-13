近日股價明顯下修的科技族群，13日受到市場買盤追捧下，帶領韓股大步向上，目前KOSPI在2,951.09點，漲34.71點或1.19%。同時，韓元走貶。
韓國就業市場傳出好消息，13日最新數據指出，儘管目前當地第4波新冠疫情尚未明顯降溫，但9月工作成長機會卻是過去7年最多，表示韓國出口強勁下，景氣正在復甦，人力市場也蓬勃發展。
前個交易日大跌超過3%的三星電子，上漲0.72%，SK海力士也漲1.75%。Naver漲2.02%，現代汽車漲2.93%。LG化學漲1.13%，電池製造商三星SDI也漲 1.21%。
弱勢族群方面，遭到市場拋售的浦項鋼鐵跌1.09%。因美國通用汽車使用LG瑕疵電池後，產生火燒車疑慮，在通用求償下，故LG集團第3季季報中，先提列9億美元當成召回成本，LG股價在13日下跌2.42%。
美元兌韓元匯價為1,193.9，貶值4.9韓元。
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