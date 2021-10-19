18日就在與LG宣布合組美國電池廠後，緊接著19日，Stellantis車商又傳出與三星SDI將攜手為北美車市，提供電動車(EV)所需之電池。

據悉，這家全球第4大跨國車廠已與韓國這家專事電池生產的公司，共同簽訂諒解備忘錄，在北美生產EV電池。此合作案詳細細節雖未多加透露，不過產業分析師猜測，這筆投資建廠金額應有數十美元之譜。

韓國其它EV電池廠，像是LG Energy以及SK On則分別與通用以及福特合作，努力擴大在美國市場影響力。而三星SDI目前在韓國、中國大陸以及匈牙利有3家電池廠，知名客戶包括BMW與福特。

至於三星SDI是否會與Stellantis順利合作，外界也都在看，因為這家富爸爸是三星集團的電池廠，是目前韓國唯一一家，在美國都還未曾設過廠的電池製造商。

產業分析師認為，Stellantis這家國際大車廠旗下有10幾種不同的汽車品牌，為求日後電池貨源穩定，不會有斷料問題，以及要確定能符合旗下眾多EV車款的電池型號，所以才積極尋求各家電池廠合作。