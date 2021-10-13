在大規模的財政刺激之下，美股自疫情以來不斷創新高，然而近期美股成長動能衰退，美國銀行（Bank of America）出具報告悲觀認為，聯準會（Fed）此次可能並不急於出手拯救股市。

據美國財經媒體報導，美股在大規模的貨幣、財政刺激的支持下，已經連續6個季度持續上漲，不過在通膨走高、能源荒和經濟成長趨緩的隱憂發酵，牽動市場情緒，美股、歐股近幾周成長動能明顯減弱，標普500指數較上個月高點跌了約4%。

美銀策略師在報告中指出，Fed可能不太願意像上個週期般，輕易偏離縮減計畫且透過喊話讓市場重拾信心，理由是股票估值和回報率加速到「極端值」，以及通膨失控的潛在風險越來越真實。

美銀策略師表示，投資人「逢低接」的交易動能，可能會隨著美股長時間的橫向整理而持續衰退，市場可能需要維持一段時間的壞消息，才會讓Fed重回，或讓估值達到更具吸引力的水準。

值得一提的是，美銀悲觀的看法和高盛、摩根大通成鮮明的對比，後兩者認為通膨和經濟成長停滯純屬過度擔憂，建議投資人能夠進場「逢低接」；而貝萊德則持中立看法，認為美國經濟成長觸頂，且其他地區將從經濟復甦中受惠良多，風險資產上行空間有限，市場回調的風險性更大。