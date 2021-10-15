東陽（1319）自結9月合併稅前淨利2166萬元、年減73％，公司解釋，9月除因認列匯損36萬元外，主要是晶片短缺、塞港缺艙、運費高漲、9月大陸限電調整產能等因素，影響業績獲利表現。東陽表示，期待10月洛杉磯港塞港情況逐漸好轉，可望緩解年底旺季需求的輸運量，以增加出貨量。

東陽累計前九月合併稅前淨利5.79億元（含累積認列匯損1.13億元）、年減14.2％，每股稅前淨利1.04元。東陽總裁吳永祥表示，將持續整理整頓，加快物流排程，滿足市場需求。