全球第四大壓縮機廠瑞智精密今年前三季銷歐洲Bosch等大熱泵乾衣機廠壓縮機數量達300多萬台，年成長48％，全年預估年成長40％～50％。瑞智前三季壓縮機累積銷售1564.17萬台，第四季逐漸進入空調壓縮機外銷旺季，瑞智有信心今年銷售1950萬台、挑戰2000萬輛的營運目標，可以達陣。

瑞智9月壓縮機銷售目標訂為130～140萬台，實際銷售台數142.63萬台，月增5.28％，年減5.27％，優於預期；9月合併營收16.33億元，月增5.39％，年增13.75％，9月營收創同期新高。

瑞智第三季壓縮機銷售台數454.08萬台，年減6.91％，第三季合併營收年增11.22％，創同期歷史新高。前三季銷售台數1564.17萬台，年增幅11.76％，前三季合併營收172.79億元，年成長22.47％，雙雙改寫同期新高。瑞智表示，第三季非家用空調銷售比去年同期成長，加上瑞智反映鋼鐵及銅等原物料上漲，調漲報價，造就第三季合併營收、前三季銷售及合併營收都改寫同期新高。

瑞智指出，瑞智在大陸山東青島、江西九江及廣東惠州三地投資設廠，其中山東及廣東兩省分已通知瑞智山東青島及廣東惠州兩工廠，10月將執行限電措施，現階段，執行細節尚未出爐，瑞智生產不太影響。一旦實行限電措施，瑞智會進行大陸三地工廠生產調配，或是青島、惠州廠會從自行調整每週休假日等方向著手，將影響降至最低。