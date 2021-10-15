受到財報預期樂觀與隔夜美股大漲激勵，日本股市15日也跟著走高。早盤結束時，日經指數收28,920.14點，漲369.21點或1.29%。東證收2,012.41點，漲25.44點或1.28%。

立花證券認為，科技類股在盤中領漲，因為這些公司的海外事業前景看俏。預計許多日本業者也會上修全年財測，這對日股來說是一大助力。

不過，在公布不如預期財報後，成衣大廠迅銷下跌0.5%，並成為日經中表現最差的。

日經中表現最好的為半導體機台製造商東京威力科創，上漲1.8%；另外，機器人手臂製造業者發那科也漲4.18%。

東證指數內，索尼集團與工廠自動化業者基恩斯，分別漲1.59%與2.74%。

永旺連鎖超市宣布買下百元商店Can Do後，由於大量買單湧入，因此暫停交易。

表現最弱勢的是高島屋百貨，因下修本財年獲利預估，股價下跌3.57%。