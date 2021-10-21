A股21日早盤小幅震盪，滬指早間維持震盪偏強走勢，創業板指小幅衝高後回落翻綠，北向資金累計流入超人民幣70億元，煤炭板塊明顯回暖，保險、銀行、券商等大金融類股集體走強，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍。

總體而言，個股跌多漲少。截至午間收盤，滬指漲0.46％，報3603.62點；深成指跌0.05％，報14444.31點；創指跌0.44％，報3270.68點。

從盤面上看，煤炭、化工、北交所概念股漲幅居前；工業母機、半導體、國防軍工類股跌幅居前。

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