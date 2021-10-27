A股三大指數27日集體開低，隨後持續走弱，盤中三大指數一度均跌超1％。概念股方面，電力類股逆市大漲，氟化工、PVDF概念股走強；煤炭、鋼鐵、油氣等週期板塊全線下挫，白酒、食品、乳業等大消費板塊走弱。

指數午後繼續弱勢盤整，創指跌幅有所收窄。農業股短線拉升；國產軟體、教育、半導體晶片股持續低迷。總體而言，市場情緒依舊低迷，個股呈現普跌格局，兩市成交額連續第四個交易日突破人民幣（下同）1兆元。

具體看，截止收盤，滬指報3562.31點，跌0.98％，成交額為4708億元（上一交易日成交額為4652億元）；深成指報14393.51點，跌1.09％，成交額為6061億元（上一交易日成交額為6172億元）；創指報3308.96點，跌0.56％，成交額為2277億元（上一交易日成交額為2331億元）。

從盤面上看，電力、PVDF概念、氟化工板塊漲幅居前。煤炭、家用輕工、飲料製造板塊跌幅居前。