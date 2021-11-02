美國10 月ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)周一(1日)公布，在供應鏈瓶頸影響下，數據從上月的 61.1，小幅下滑至 60.8，但仍處於擴張區間，新訂單指數自 9 月的 66.7降至59.8，為去年 6 月以來最低，生產指數幾乎不變，美股3大指數盤前漲跌不一。為期2日的FOMC會議召開，市場預期將啟動縮減購債行動(Taper)，美股周二開盤漲逾20點、暫報35947.46點，隨後指數震盪，電動車大廠特斯拉股價跌逾4%。

截至台灣時間2日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲4.58點或0.013%、暫報35918.42點；標普500指數上漲5.62點或0.12%、暫報4619.29點；那斯達克指數上漲1.16點或0.0074%、暫報15597.07點；費城半導體指數上漲21.51點或0.61%、暫報3527.79點。

5大科技巨頭股價齊揚，特斯拉股價跌勢收斂、暫報1178.93美元，跌幅逾2%。NVIDIA股價漲0.88%、暫報260.56 美元；AMD股價漲0.27%、暫報125.57美元；英特爾股價漲0.18%、暫報49.64 美元；格芯漲3.92%、暫報55.98美元。

台積電ADR股價漲0.070%、暫報114.2美元；聯電ADR股價漲2.13%、暫報10.57美元；日月光ADR股價平盤、暫報7.1美元；中華電ADR股價跌1.10%、暫報39.45美元。

特斯拉執行長馬斯克表示，關於赫茲下單的10萬輛電動車訂單，他強調的雙方尚未簽署任何合約，並指出特斯拉的需求遠遠大於產能，因此只會與同樣的價格出售產品給赫茲，顯示特斯拉就算不賣車給赫茲，對於該公司營運前景也沒有影響，這也導致特斯拉股價一度在盤前重挫近7%。

FOMC的利率決策會議預計在台灣時間4日凌晨結束，市場預期將進行首次疫情後每月購買1200 億美元規模的美國公債後首次縮減行動，有助於降溫過熱的投資市場，以及高升的通膨問題。

美聯儲在周三為期兩天的會議結束時，預計將宣布將開始取消在大流行期間實施的每月 1200 億美元的債券購買計劃。