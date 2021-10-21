根據投信投顧公會公布的最新數據顯示，境內基金上個月受市場震盪影響，整體規模減少782.4億元、減幅1.6%；台股股票型基金規模亦減少約58億元，減幅同樣為1.6%，不過儘管規模縮水，上個月仍有約半數的台股股票型基金獲投資人力挺淨申購，其中有12檔超過1億元，復華、安聯投信有多檔上榜最為突出，瀚亞、國泰、日盛、元大等各家招牌基金亦榜上有名。

據統計，9月淨申購台股基金包括：元大台灣高股息優質龍頭（不配息）、復華台灣好收益、復華中小精選、安聯台灣科技、日盛上選、安聯台灣大壩、瀚亞菁華、統一大滿貫、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、元大台灣高股息優質龍頭（配息）、國泰台灣高股息(配息)等。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，雖然整體企業獲利基期墊高使成長動能逐步趨緩，產業趨勢與供需結構呈現差異化發展，不過因晶圓代工產能仍供不應求，科技應用長期發展仍支撐電子業及台股長多趨勢，且企業獲利維持高檔支撐下，目前本益比處於長期合理水準，若遇市場修正，可逢低分批布局。

元大投信指出，台股上市櫃公司9月營收相當亮眼，主要受惠於蘋果新機上市帶來強勁拉貨動能，且正值傳統消費旺季，加上供應鏈報價調漲等利多，整體企業總營收連七個月穩居3兆元之上，達3.7兆元，刷新歷史單月新高，另一項歷史新高紀錄則是9月有140家企業營收創歷史新高，連七個月維持百家以上，台灣企業獲利能力仍優異。只是9月以來台股走勢震盪，對於一般投資人而言操作難度大增，此階段有專業經理人選股的台股主動基金相對具有優勢，並可搭配定期定額方式布局一次解決選股與擇時兩大難題。