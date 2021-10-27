螺絲廠世豐(2065)第三季營運表現亮麗，稅後淨利0.83億元創新高，EPS達1.63元，創歷年單季次高，前三季獲利已賺贏去年全年，每股稅後盈餘(EPS)達3.89元；今日董事會決議2021年第三季度配發每股1.2元現金股利，配息率73.62%。

世豐今日公佈2021年第三季財報，單季合併營收6.63億元、稅後淨利0.83億元、每股稅後盈餘(EPS)1.63元，分別年增11.61%、107.31%、85.23%，受惠集團營運獲利能力精進，第三季稅後淨利繳出歷年單季新高。

世豐前三季營運再創新高，2021年前三季合併營收21.14億元、稅後淨利1.95億元、每股稅後盈餘達3.89元，今年前三季營運已賺贏去年全年水準。

世豐2021年第三季合併營收6.63億元，創歷年同期新高，年增11.61％，受惠集團積極擴大DIY居家修繕、建築工業兩大市場業務版圖，以及因應上游盤元價格進行產品調漲效益，獲利成長優於營收表現，2021年第三季稅後淨利約0.83億元，改寫歷年單季新高，不畏股本膨脹11.68％影響，第三季每股稅後盈餘(EPS)達1.63元，大幅年增85.23%，並繳出歷年單季次高之成績。2021年前三季合併營收達21.14億元、稅後淨利1.95億元、每股稅後盈餘(EPS)為3.89元。

世豐持續擴大集團訂單量能，今年第三季長尺寸螺絲產品銷售較去年同期成長1.39%，占整體營收比重保持26.98%水準，且旗下兩大市場銷售齊步成長，包括DIY居家修繕市場銷售穩步增溫，尤其建築工業市場隨著美洲建築開工需求提升，帶動主要客戶加大備貨力道，今年第三季DIY居家修繕、建築工業領域營收比重分別為33%、67%。

世豐第三季獲利表現亮麗，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率較去年同期的17%、10%、7%，提升至23%、15%、12%表現，三率三升，且創歷年單季新高記錄。

世豐今日董事會決議通過2021年第三季度盈餘分配案，每股配發現金股利1.2元，配息率73.62%，集團除了持續致力中長期營運穩健發展基礎，也以較為彈性之股利配發方式，將營運成果回饋給股東。