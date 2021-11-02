統一超商（2912）2日公告前三季合併營收為1940.91億元，較去年同期成長0.91％，創下同期新高，合併稅後淨利約72.62億元，較去年同期減少17.2％，歸屬於母公司稅後淨利約65.4億元，較去年同期減少17.9％，每股稅後盈餘為6.29元。

台灣7-ELEVEN持續展店，以OPEN POINT O2O打造全台最大、跨品牌數位會員服務平台，目前會員人數已突破1350萬名，藉由「i預購」、「i划算」、「行動隨時取」有效串聯線上線下消費需求，穩固會員黏著度，並掌握聯名商機、節令預購，網購需求、代收服務等商機，帶動整體業績逐月回穩。轉投資事業統一速達、統一精工、博客來及統一生活等，疫情下持續展現強勁成長動能，業績皆較去年同期成長。展望後勢，台灣7-ELEVEN及轉投資事業積極擴大虛實整合效益，並配合政府振興五倍券加碼刺激消費，第四季營運樂觀可期。

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