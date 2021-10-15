鋼筋廠今年以來受惠台商回流建廠、公共工程以及營建需求加上鋼價上漲助益，第三季以及前三季營收均比去年大幅成長，展望第四季，隨著夏季限電結束，施工旺季來臨，業者對第四季出貨復甦持正向態度，業績可望續旺。

H型鋼及鋼筋大廠東和鋼鐵(2006)第三季營收142.07億元，比第二季新高減少4.87%，為單季次高。前三季營收419.96億元，年增39.55%，創新高。展望第四季，迎接傳統旺季，有利東和鋼鐵第四季營收優於第三季，並推升全年營收攀高。

鋼筋大廠豐興(2015)第三季創佳績，單季營收97.17億元，為歷史第三高，第三季稅前獲利季增12.85%，攀高至14.19億元，每股稅前獲利達2.44元。今年前三季營收274.26億元，年增39.29%；合併稅前盈餘35.15億元、年增48.2%，每股稅前盈餘6.04元。

豐興表示，第四季在傳統旺季、年底趕工需求帶動下，預期鋼筋市場景氣至少維持平穩。大陸「能耗雙控」政策，致許多地區停、限電，帶動部分鋼鐵合金原料價格高漲，由於公司有一部分合金原料及小型零組件來自大陸，將持續觀察大陸鋼市變化及鋼鐵原料行情走勢。

海光(2038)第三季營收24.81億元，季增約2.84%。前三季營收同步攀高，達71.85億元，年增29.77%。

威致(2028)第三季營收35.28億元，寫單季新高，季增約9.36%。前三季營收同步攀高，達95.22億元，年增59%。

台鋼集團鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)第三季營收8.85億元，寫單季次高。前三季營收28.12億元，年增23.55%。

展望第四季，鋼筋廠將可望受惠夏季限電結束，年底前為傳統施工旺季，加上國際原料價格上漲，進一步推升鋼價。