蘋果2021年秋季發表會推出新款iPad、iPad mini、Apple Watch 7，以及眾所矚目的iPhone 13系列，從一開始遭專家批評為史上最弱升級，之後在大陸市場因「加量減價」策略奏效，湧入許多買家，加上供應鏈緊繃，甚至傳出訂購要等3~5周才能到貨，創蘋果新機最長等待期。最新調查指出，就算市占率遭到安卓陣營超車，蘋果奪下全球手機市場75%獲利，主要是靠把消費者穩穩套在生態系內，並靠著調高售價維持高營益率。

據蘋果情報網站iPhone Mania報導，調查公司Counterpoint發布調查報告指出，2021年第二季蘋果依靠iPhone賺取的獲利，在整個智慧型手機市場的比重高達75%，比第二名的三星高出62個百分點，當時iPhone 13系列還沒發售。蘋果在今年第二季遭到大陸手機品牌小米超車、全球出貨量市占來到17%，蘋果iPhone市占率掉到第三、達13%。小米董事長雷軍甚至在社群網站表示，小米智慧型手機銷量首次超越蘋果，成為全球第二，這是個夢幻般的成就，也是小米發展史上的重大里程碑。

Counterpoint指出，蘋果生態系相當完整，在iPhone、Mac、iPad等裝置的連動性高，讓很多消費者很難轉換、投入其他陣營，蘋果就可以在這個情況下為其產品調高價格、維持高營益率。調查顯示，iPhone售價從2007年開賣以來，價格為上升趨勢，當代的機種較初代售價上漲81%，代表最新款iPhone在全球平均售價較初代機種高出437美元。

日媒報導先前指出，iPhone售價逐年提高，過去10年來最高階機種售價翻增3倍，如今已經變成占日本平均月薪6成的奢侈品，2021年最高階的機種達到史上最高的19.48萬日圓。