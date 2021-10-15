宏達電亞太區總經理黃昭穎看好VR硬體新品Vive Flow擁有體積輕巧、價格較低的優勢，預期Flow將會是宏達電投入VR以來銷量最佳的產品，銷量不排除挑戰百萬台以上，另外他也指出，宏達電亞太區去年在疫情協助下年營收繳出超越預估的雙位數以上成績單後，今年到目前為止成長率一樣有雙位數以上。

宏達電於14日深夜舉行線上全球發表會，亮相輕巧、便於攜帶的VR新品Vive Flow，建議售價為14990元，是宏達電有史以來最便宜的VR眼鏡，即日起至月底開放預購，11月上市。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，看好Flow的輕薄設計與價格，預期Flow將是宏達電投入VR領域6年以來最熱賣的硬體產品，挑戰銷售量超越過往VR硬體產品，挑戰百萬台以上銷售量，Flow除了透過全球官網銷售外，台灣市場率先與電信業者合作，預計明年第一季開始，Flow也會在歐洲、美國、日本、中國等市場與電信業者合作銷。

不過，今年以來半導體零組件持續缺料，對於Flow供貨量是否產生影響，黃昭穎則指出，Flow在台灣組裝，宏達電與供應鏈緊密配合，目前沒有看到缺料問題。

在疫情推波助瀾下，企業對VR需求高速成長，去年宏達電亞太區便因此繳出雙位數百分比的營收成長性，黃昭穎透露，今年到目前為止宏達電亞太區仍是成長強勁，營收年增率超過先前預期的雙位數百分比。

比起重量最輕的一體機Oculus Quest 2重量仍達500克，Flow重量僅189克，Flow模仿太陽眼鏡的外觀與鏡腳，體積不再笨重，鏡腳也能夠以折疊的方式收納，但仍在鏡腳內建喇叭，同時在螢幕中間放置風扇散熱，然而也因為輕巧、便於攜帶、價格相對不高，部分功能當然有所犧牲，Flow處理器是高通舊款晶片XR1，只能搭配Android手機使用，手機不僅是Flow的控制器，用戶也透過手機傳輸內容至Flow的螢幕，另外，Flow以鏡腳取代頭部束帶，頭部大範圍移動時的固定性較差。