雖然供應鏈瓶頸問題遲遲未解，也導致通膨持續高升，美國商務部周五(15日)公布數據顯示，9 月零售銷售月增 0.7%、優於預期的衰退0.2％，前值也從0.7％上修至 0.9%，年增率13.95％，表現意外優於市場預期，讓道瓊期指盤前走升200點。美股周五開盤上漲超過200點，台積電ADR股價開漲近2%。

截至台灣時間15日晚間9點45分，道瓊工業平均指數上漲220.07點或0.63%、暫報35132.63點；標普500指數上漲18.85 點或0.42%、暫報4457.11點；那斯達克指數上漲36.44點或0.25%、暫報14859.87點；費城半導體指數上漲20.22點或0.61%、暫報3311.46點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價漲0.98%、暫報826.34美元；台積電ADR股價漲1.39%、暫報114.13美元；聯電ADR股價漲1.86%、暫報10.43美元。

美國政府將於 11 月 8 日解除旅行禁令，允許已接種疫苗的國際遊客入境。白宮表示，將於11月初解除對來自歐盟、英國和其他國家的遊客的禁令。該措施從川普政府在疫情期間以來持續，這有望讓達美航空、聯合航空、美國航空等美國大型航空公司鬆了一口氣，這些企業從自 2020 年冬季以來，一直在努力恢復盈利，但受到國際旅行限制措施，一直無法有效提升。