9月16日「國際臭氧層保護日」，在經濟部長王美花見證下，中油、台積電簽署《天然氣碳中和計畫合作意向書》，未來中油將提供「符合碳中和產品認證」之天然氣給台積電，協助台積電實現2050年淨零排放承諾。

姑且不論臭氧層保護日與氣候變遷關係淡薄（大概是遠房親戚的朋友這類），如果目標是淨零排放，這意向書明顯少了一個關鍵角色--『台電』，即從天然氣燃料（中油）、輸送配電（台電）到使用者（台積電）的完整環節。

台電不適合也無法參與的原因無他，就是國際上「碳中和天然氣」太稀少不敷使用，各國都在搶，無法成為常態、供應主力電力之燃料。據媒體報導，中油去年與今年也才買進4船（台積電已要1船），分別向荷蘭殼牌與義大利埃尼集團購買，是從印尼、秘魯及非洲迦納、尚比亞、馬拉威等地大批種樹或保育森林（REDD）而來。

此外，碳中和天然氣價格恐怕也不是中油所稱，比正常天然氣價「貴一些」（金額雙方有保密協定）。根據美國能源署（EIA）10月18日最新短期能源前景報告指出，美國境內天然氣交付成本平均每百萬英熱單位已達4.93美元，是去年價格兩倍。天然氣漲價如此，更高貴稀少的「碳中和天然氣」還能更低嗎？台電還是閃遠點好，不要跟碳中和天然氣扯上關係，私底下買一點做做形象可以，但以高貴的碳中和天然氣發電，恐怕是捨本逐末。

根本來看，碳中和天然氣完全是傳統能源業，為了延續化石燃料存續壽命所發展的「噱頭」，存在諸多限制與問題。從淨零排放目標達成之角度，也有三重碳計算的陷阱：一、用於碳抵消之森林碳權本身如何認定與計算；二、天然氣開採、運送至終端用戶之碳排放（洩漏）計算；三、終端用戶本身碳排放與抵銷計算等；每一個環節都涉及驗證標準、程序與方法學，也存在模糊與稽核空間。

使用碳中和天然氣將問題複雜化，會耗費大量精力在程序監管與碳排放、抵銷計算作業，所得利益是否足夠？充其量只是做為應急、不得不之「過渡」手段，不如直接使用再生能源來得直接。

天然氣不是煤炭的替代品，正如國際能源總署（IEA）所強調，如果要到2050年實現碳中和，就必須立即停止對新天然氣的投資；歐盟7月所提出的氣候新政（EU Fit for 55）在研議氣候友善之稅務機制中，有關化石燃料稅負調整段落，明確指出天然氣只是過渡能源，10年後就要視為傳統化石能源加大課稅，逐步汰除。由此看來碳中和天然氣流行不了多久，終究還是要回到減碳主軸，即加速再生能源、碳捕捉與封存技術建置等。

台積電跟中油購買碳中和天然氣恐怕也非正辦，依台積電CSR報告書指出，民國109年，台積電公司使用的總能源消耗量為169億度，其中電力約占95%；天然氣占5%，供給廢氣處理設備。而要達到台積電已宣示之2050百分百再生能源使用，天然氣鍋爐遲早要汰換。中油千萬不要認為得到金主支持，即可持續選擇錯誤的解決方案，推遲其氣候行動，忘記傳統能源業所要面對的積極轉型工作。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）

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