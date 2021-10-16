2021年受到新冠疫情影響，導致店家生意難做，甚至面臨倒閉危機，有些上班族也可能被裁員，成為失業一族，而2021年即將進入尾聲，又有哪些人能在年底轉運，《網易新聞》分享3個能在年底前翻身，告別過去窮日子的生肖。

1.生肖牛

生肖牛做事穩重，且做人處事都很周到，雖然口才並非一流，不過他們會用行動證明自身實力，不是只會說漂亮話的人，而生肖牛在做事前，會先進行研究並準備妥當，因此遇到意外時不會不知所措，而他們2021年內的致富道路就是如此，雖然前半年過得很曲折，不過越到年底就會越順利，不只業績有成果，日子也越過越寬裕。

2.生肖龍

生肖龍為人光明磊落，而且他們做事情時，完全不會在意結果，反而比較在乎能收穫多少經驗，因此他們很勇於嘗試任何事情，就算沒有好結果，他們也會享受過程，累積越來越多經歷，他們今年上半部雖然沒做出好成績，不過在年底前將迎來收穫，甚至可能有被提拔的機會，財運也跟著變好，生活大大改善，能夠實現自己的目標。

3.生肖蛇

生肖蛇做事細心謹慎，而且腦子動得非常快，個性非常理性，他們懂得如何利用社交，為自己創造更佳的機會，從不會盲目的交朋友，也不容易遇到小人，讓自己平白無故地增加損失，而2021年底前他們會遇到貴人相助，使自己更快完成目標，還可以克服所有困難，賺錢越來越快，日子過得越來越順遂。