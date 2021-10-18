豐興(2015)18日開出本周內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸調漲200和300元，至於型鋼產品則維持平盤。豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為12600元，鋼筋每公噸牌價為23400元，型鋼每公噸維持27000元。