豐興本周廢鋼鋼筋 每公噸漲200至300元 11:392021/10/18 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)18日開出本周內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸調漲200和300元，至於型鋼產品則維持平盤。豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為12600元，鋼筋每公噸牌價為23400元，型鋼每公噸維持27000元。 《鋼鐵股》豐興廢鋼連2揚 鋼筋跟漲300元 神山奮起 達人精選半導體股 #豐興 #依序 #本周廢鋼 #鋼筋 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新 報價連漲六月 04:102021/10/17 證券．權證 櫃買二大指數 成分股調整 04:102021/10/18 證券．權證 2020電力排碳係數0.502 減碳跳票 04:102021/10/17 財經焦點 限電限產下 陸家居業面臨全線漲價 14:082021/10/17 兩岸 新能源車題材 業內法人偏多 朋程宏旭 營運閃亮 04:102021/10/17 產業特刊 路易莎董事長 黃銘賢沖出平價精品咖啡傳奇 04:102021/10/18 企業經營 台積領攻 台股本周再戰萬七 04:102021/10/17 專題周報 海天味業調價 民生物資掀漲風 04:102021/10/18 全球財經 五倍券發威 南台灣飯店業樂 04:102021/10/18 產業．科技 台積供應鏈 Q4需求續旺 精材欣興 業績喊衝 04:102021/10/17 產業特刊 《類股》中鋼11月開平、估Q4鋼價穩升 有利營運 10:192021/10/18 財經 財經熱門新聞 衝著台積電而來！英特爾再搞心戰開嗆：奪回大客戶蘋果 - 財經 查內線交易 櫃買中心送5次高端交易資料給檢調 - 財經 - 旺報 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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