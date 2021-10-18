美國首檔比特幣期貨ETF「ProShares比特幣ETF」最快將於本周掛牌，寫下加密貨幣「新里程碑」，也帶動沉寂數月的比特幣15日突破6萬美元大關，18日更已上漲1.45％，突破6.2萬美元，歷史天價6.4萬美元近在咫尺。激勵台股板卡族群華擎（3515）、撼訊（6150）亮燈攻漲停，青雲（5386）、麗臺（2465）也勁揚逾8％，全球再掀「挖礦狂潮」。

觀察台股「挖礦概念股」，華擎股價18日量價齊揚、亮燈漲停，投信於15日睽違五日首度買超便大舉敲進200張，三大法人連三日買超971張。

至於股性活潑、與比特幣連動性高的撼訊，股價近期連五漲、已站穩所有均線之上，18日跳空突破8月9日黑K低點157.5元，壓力突破轉支撐，外資也撐腰連四日敲進2650張，成超強後盾。

比特幣價格已逼近歷史天價6.4萬美元，近期是否有望突破將成關鍵，「挖礦概念股」後續走勢須關注比特幣價格發展。

此外，法人也點出，持續飆升的電價，也將造成「挖礦」成本增加。板卡廠9月營收表現「紅不讓」，包括技嘉、撼訊、青雲、麗臺、微星9月營收全面年月雙增，在虛擬貨幣價格大幅回升下，顯卡市場需求可望回溫。