SCFI運價指數再度出現回檔，貨櫃三雄今天表現疲軟，連帶航運股呈現重挫表現，貨櫃三雄跌幅都達到8～9％，再次跌破上周低點，散裝航運呈現同步下挫，航運類股指數跌幅將近7％。

上周五公布的運價指數為4588.07點，較前一周下跌59.53點，跌幅1.3％，各主要航線也都呈現下滑，其中，美東線連三跌，每FEU(40呎櫃)達到10700美元，較前一周下跌414美元，跌幅3.7％，三周以來跌幅超過1成。

由於大陸鋼鐵需求量估計從今年第4季呈現負成長，WSA下修2021與2022年全球鋼鐵需求，使得波羅的海綜合指數BDI上周五也跌破5000點，來到4854點，跌幅4.11％，且較前一周下跌11.7％，海岬型運費指數（BCI）下挫695點到7767點，一周跌幅22.5％，平均日租金大減5764美元，為6萬4417美元，也導致散裝航運今天同樣疲軟。

法人指出，美西候港船隻自前一周71艘降至68艘，平均候港天數自前一周11.1天增至12.3天，9月底前為大陸出貨高峰，10月底前將仍有大量船隻抵進美西港，壅塞狀況將持續。10月十一長假後仍有購物季貨品將乘快船趕往歐美，運價仍有上檔空間；11月後預估海運需求維持暢旺，主因美國9月零售銷售額維持月增0.7％，8月零售存銷比再度下探，在8、9月塞港狀況持續之下，預期9月存銷比將再度走低，零售補庫存需求持續擴大；供給面則於11月後塞港有望較明顯舒緩，運量有望走升，高位運價維持不易，轉偏中立看待。