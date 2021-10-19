美國總統拜登政府今天宣布一套建議事項，調整經濟制裁用法，讓制裁措施成為外交政策更有效的利器，但也警告必須有更多作為，防止加密貨幣崛起構成的威脅。

路透社報導，拜登元月上任不久後，他的政府旋即展開一波廣泛檢視，財政部隨後公布經調整的架構，目的在採取更能對症下藥的制裁措施，而不是前總統川普偏好揮舞大刀一砍的方式。

財政部警告，各國逐漸減少對美元和美國金融體系的依賴，可能會削弱制裁措施的有效性，而數位貨幣和其他技術創新也可能影響這項工具的成效。

法新社提到，財政部制裁的運作是不讓目標人士、政府官員或企業使用美國金融系統，實際上是切斷他們與銀行的業務往來，或不讓他們在世界大多數地區的貿易中獲利。

但報告指出，數位貨幣和替代支付平台「讓惡意行為者有機會在傳統以美元為基礎的金融體系之外持有和轉移資金」。

報告顯示，過去20年採用制裁的次數以10倍成長，今年列入制裁名單件數有9421件，2000年僅912件。

新政策指示試圖在川普時代後翻新頁，卻鮮少提供細節，以示拜登政府如何改變制裁伊朗、委內瑞拉和中國等主要目標的處理方式。

財政部官員承諾制裁程序會更嚴謹精準，同時透過新架構讓這項工具與時俱進；新架構尋求讓列入名單的行動符合明確政策目標，並強調多邊協調重要性和減輕人道局勢衝擊。

新指導方針也建議財政部應投資發展技術能力和人力，以助對抗數位貨幣威脅。

財政部高層官員告訴媒體：「對我們來說，關鍵是確保我們得以讓制裁措施盡可能有效，這意味認清事實、真相，也就是科技讓人更容易把目光投向傳統美國金融體系之外的地方。」

財政部官員今天表明，制裁措施仍會是美國外交政策重要一環。副財長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在聲明中說：「制裁措施基本上是促進我們國家安全利益的重要工具之一。」

艾迪耶摩還說：「我們會致力與夥伴及盟友合作，加強這項至關重要的工具並使之現代化。」

艾迪耶摩預定明天出席聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）聽證會談論上述議題。