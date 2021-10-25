針對美台舉行會議討論「支持台灣有意義地參與聯合國活動」，大陸外交部發言人汪文斌25日在例行記者會上回應稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台官方往來，不以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨空間」。

美國國務院日前表示，美國在台協會AIT和台灣駐美「台北經濟文化代表處」22日舉行高級別視頻會議，討論的主題是「支持台灣有意義地參與聯合國活動」，包括應對全球公共衛生環境、氣候變化等領域的全球威脅。

汪文斌對此表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，1971年通過的聯大第2758號決議已從政治上、法律上和程序上徹底解決了中華人民共和國在聯合國的代表權問題。聯合國系統各專門機構和聯合國秘書處任何涉及台灣的事務均應遵循一個中國原則和聯大第2758號決議。

汪文斌強調，包括美國在內的聯合國廣大會員國均承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。

汪文斌指出，台灣當局企圖挾洋自重，拓展所謂「國際空間」，實質是謀求擴大「台獨」分裂空間，必將以失敗告終。

汪文斌呼籲，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守聯大第2758號決議，停止與台官方往來，停止發表不負責任的言論，不以任何形式向「台獨」勢力發出錯誤信號，不得縱容支持台灣當局擴大「台獨空間」，不要做損害中美關係、破壞台海和平穩定的事。