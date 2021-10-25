「印度神童」阿南德曾多次神準預言國際走勢及新冠肺炎疫情發展，引發全球關注。日前他曾指出虛擬貨幣價格會在11月底前飆破紀錄，沒想到比特幣上周就一路飆漲至6萬7千美元，創下歷史新天價，令不少網友驚呼「印度神童又說中了」。

據《香港01》報導，阿南德（Abhigya Anand）曾於9月中旬於個人YouTube頻道《Conscience》表示，加密貨幣走勢及前景，大膽預言其價格會在11月底大漲，且會破紀錄，不過就在影片曝光幾天後，大陸就打擊比特幣等虛擬貨幣，導致價格跌到谷底，失守4萬美元。

沒想到上周卻開始飆漲，重上6萬美元大關，19日漲至6萬6千美元，20日更一路漲到6萬7千美元，創下歷史新高，這也令不少網友又驚又喜直呼「印度神童又神預言」。

不過值得注意的是，阿南德在該影片中也提醒，加密貨幣價格大漲、創新高後，可能會出現價格大回調，甚至還可能泡沫破滅。另外，他也預言2022年3至4月間，將會有一場震驚世界的災難，2023年4月23日後，木星離開水瓶座後就會逐漸緩和，全球經濟才會開始穩定成長。

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