香港男星謝霆鋒年過40帥氣不減當年，近日陸網更瘋傳他一段早年訪問，影片中的謝霆鋒透過媒體口中得知自己登上香港富婆最想包養男星第二名，神情還相當開心，只是當初知道第一名男星是誰後，當下露出的表情則引爆網友熱議，直呼太好笑了。

陸網近日瘋傳謝霆鋒早年受訪影片，影片中謝霆鋒聽到自己登上富婆包養排行第二名，幽默回應：「哎呀，終於有上去了，因為馮德倫曾跟我說，為什麼我們倆名字都不會上榜。」接著他話鋒一轉，反問媒體：「誰是第一？」

謝霆鋒早年訪問影片近日於陸網瘋傳。(取自微博)

只見謝霆鋒在聽到古天樂的名字當下，低頭沉默數秒，隨後又露出燦笑表示OK的。至於被問到要多少錢才肯被包養，謝霆鋒心情甚好地表示他開玩笑的，一切再說吧。

事隔多年，謝霆鋒這段昔日訪問再度於陸網瘋傳，引爆大陸網友熱議，直呼被謝霆鋒震驚表情給逗笑了，「奇奇怪怪的勝負欲」、「小謝表情哈哈哈哈哈」、「他這個表情到底是開心還是生氣啊」、「OS：我居然不是第一名」、「富婆眼光真可以」、「感覺是震驚」。